В Кемерове закрывается рождественская ярмарка на площади Советов

Также мы рассказывали, что на городских новогодних площадках в минувшие праздники отдохнуло в 2,5 раз больше людей, чем в прошлом году. Поток людей распределился и ушёл с площади Советов на пр. Притомский, где появились новые новогодние локации и большой открытый каток.