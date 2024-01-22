В Кемерове закрывается рождественская ярмарка на площади Советов

На площади Советов в Кемерове начали демонтировать торговые павильоны. Но каток, ледовый городок и пункт проката продолжат работать.
«Все новогодние праздники площадь Советом была центром народных гуляний. Для кемеровчан и гостей столицы Кузбасса были организованы концертные и игровые программы, подготовленные городскими учреждениями культуры», — напоминают сотрудники городской мэрии.
Всего для горожан и гостей города работали 12 стилизованных домиков, где продавали горячие напитки, закуски, десерты и сытные блюда.
Также мы рассказывали, что на городских новогодних площадках в минувшие праздники отдохнуло в 2,5 раз больше людей, чем в прошлом году. Поток людей распределился и ушёл с площади Советов на пр. Притомский, где появились новые новогодние локации и большой открытый каток.