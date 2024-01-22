Народные приметы на 23 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

Сетовать на судьбу в этот день также не рекомендуется. Наши предки говорили, что делу это не поможет. Более того, жалуясь на жизнь, можно притянуть в нее новые неприятности. Кроме того, на Григория Летоуказателя лучше не сквернословить, не сплетничать и не капризничать.