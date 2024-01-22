Народные приметы на 23 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

23 января верующие вспоминают Святого Григория, в народном календаре — день Григория Летоуказателя. Как следует из названия даты, в это время наши предки наблюдали за погодой, пытаясь узнать, какими будут июнь, июль и август. Также они старались соблюдать традиции и запреты, связанные с этим числом, чтобы не навлечь на себя и близких беды и болезни.
Народные приметы на 23 января: что нельзя делать
Согласно поверьям, дошедшим до нас из глубины веков, 23 января не стоит жаловаться на здоровье. Если вы отмечаете ухудшение самочувствия, лучше записаться к врачу, а не рассказывать об этом всем окружающим. Пустые разговоры на эту тему могут стать причиной возникновения реальных недугов, справиться с которыми будет очень непросто.
Сетовать на судьбу в этот день также не рекомендуется. Наши предки говорили, что делу это не поможет. Более того, жалуясь на жизнь, можно притянуть в нее новые неприятности. Кроме того, на Григория Летоуказателя лучше не сквернословить, не сплетничать и не капризничать.
Тому, кто будет хвастаться 23 января, знающие люди сулили потерю всего того, что составляет предмет его гордости. Есть риск лишиться ценных вещей, денег или отношений.
Многие приметы этого дня касаются быта и домашнего хозяйства. Так, запрещается выбрасывать ставшие ненужными вещи, так как с ними из дома уйдет мир и достаток.
Уборкой заняться можно, но посуду мыть разрешается только в своем жилище. Если соберетесь в гости, даже не думайте приближаться к раковине на кухне друзей. Решив помочь хозяйке навести порядок, в скором времени вы испортите с ней отношения. Во всяком случае, так считали наши предки.
Чтобы не было ссор в вашей семье, не протирайте стол бумажными салфетками и полотенцами. Есть поверье, предусматривающее суровую кару для тех, кто рискнет нарушить это правило.
Уронили ложку во время еды? Это знак, что к вам хочет наведаться неприятный человек. Чтобы он не явился в ваш дом, лучше оставить столовый прибор на полу до следующего дня. Тогда нежеланный гость поменяет свои планы.
Народные приметы на 23 января: что можно делать
На Руси говорили, что в Григорьев день нужно как можно лучше работать. Это время как нельзя лучше подходит для решения срочных и трудоемких задач. Вам все будет легко даваться, лишних проблем не возникнет. Тому, кто не станет лениться 23 января, скоро улыбнется удача.
Дата отлично подходит для встреч. Можно пригласить гостей или нанести визит родным и друзьям. Хорошо собраться за большим столом, а чтобы не болеть весь год, обязательно нужно съесть что-то мясное.
Чем больше добрых дел вы сделаете на Григория Летоуказателя, тем лучше. В старину верили, что все хорошее обязательно вернется к вам в тройном размере.
23 января можно объясниться в любви или посвататься. Пара, образовавшаяся в этот день, будет счастливой.
Приметы о погоде на 23 января
Безоблачное небо 23 января, согласно наблюдениям наших предков, указывает, что весна будет ранней. В марте будет тепло, снегопадов можно не бояться. А вот иней не деревьях считался на Руси дурным знаком, предвещающим холодное лето с частыми дождями.
Высокие облака в Григорьев день указывают на хорошую погоду в течение недели. Если заметите круг у небесного светила, ждите морозов. Обильный снегопад в старину называли добрым предзнаменованием: урожай хлеба окажется богатым.
Именинники 23 января
23 января именины отмечают Григорий, Макар и Павел. Также нужно поздравить Анатолия.
Рожденные в этот день обладают яркой индивидуальностью и оригинальным чувством юмора. Эти люди не боятся становиться центром внимания. Им хорошо подходят профессии, связанные с публичностью. Благодаря трудолюбию и целеустремленности они могут быстро подняться по карьерной лестнице. Легко заводят новые знакомства, ценят дружбу и пользуются заслуженным уважением окружающих.