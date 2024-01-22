Стало известно, где в Воронежской области будут отключать свет на неделе с 22 января

Ознакомиться с подробным графиком отключений с указанием адресов и дат можно в документе по ссылке. Энергетики поясняют, что отключения необходимы для того, чтобы заменить провода и опоры ЛЭП, провести техническое обслуживание трансформаторных подстанций, а также построить новые линии электропередачи.