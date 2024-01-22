Стало известно, где в Воронежской области будут отключать свет на неделе с 22 января

На неделе с 22 января по 28 января в Воронежской области продолжатся плановые отключения электричества. Работы затронут населенные пункты в четырех районах. График опубликовали на сайте ПАО «Россети Центр».
Отключения запланированы в следующих населенных пунктах:
- село Можайское Каширского района;
- поселок Хохольский Хохольского района;
- село Хохол Хохольского района;
- поселок Большие Базы Ольховатского района;
- слобода Марченковка Ольховатского района;
- село Воробьевка Воробьевского района.
Ознакомиться с подробным графиком отключений с указанием адресов и дат можно в документе по ссылке. Энергетики поясняют, что отключения необходимы для того, чтобы заменить провода и опоры ЛЭП, провести техническое обслуживание трансформаторных подстанций, а также построить новые линии электропередачи.