Участок трассы Челябинск — Троицк расширят до четырёх полос

— В 2024 году запланирован ремонт на участках с 22-го по 25-й километр (правый/левый проезды) и с 27-го по 31-й километры (правый/левый проезды), а также устройство слоёв износа на участках с 16-го по 20-й километры (правый/левый проезды), со 128-го по 134-й километры и со 143-го по 146-й километры, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Таким образом, в текущем году будут отремонтировано почти 30 километров одной из самых популярных трасс региона.
В управлении добавили, что со стартом дорожного сезона также начнётся капитальный ремонт на участке с 53-го по 75-й километры (от Еманжелинска до посёлка Нагорный). Проектом предусмотрено расширение трассы до четырёх полос, эти работы планируют закончить к 2026 году.
Протяжённость автодороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан составляет 146 километров. От Челябинска до Еманжелинска трасса имеет четыре полосы c двумя проезжими частями, далее до границы — две полосы с одной проезжей частью.
Напомним, с 4 декабря на участке А-310, проходящем вдоль озера Синеглазово, изменился скоростной режим.