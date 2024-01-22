Участок трассы Челябинск — Троицк расширят до четырёх полос

— В 2024 году запланирован ремонт на участках с 22-го по 25-й километр (правый/левый проезды) и с 27-го по 31-й километры (правый/левый проезды), а также устройство слоёв износа на участках с 16-го по 20-й километры (правый/левый проезды), со 128-го по 134-й километры и со 143-го по 146-й километры, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Таким образом, в текущем году будут отремонтировано почти 30 километров одной из самых популярных трасс региона.