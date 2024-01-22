За кучи снега на тротуарах в Челябинске подрядчики получат штраф

«Подрядчики и работники управляющих компаний начали складировать снег на тротуарах, что приводит к их заужению. Так делать нельзя, поэтому с этим будут бороться», — сообщил Андрей Ксензов.
Мэр Челябинска Наталья Котова поручила убрать все заужения от снега и наледь на дорогах. Особое внимание уделят остановкам. Глава города требует ежедневных совещаний с подрядчиками для мониторинга ситуации.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске самыми сложными улицами для проезда общественного транспорта и автомобилей являются Комсомольский проспект, проспект Победы, улицы Братьев Кашириных, Чичерина, 40 лет Победы и Чурилово.