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За кучи снега на тротуарах в Челябинске подрядчики получат штраф

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января, ФедералПресс. Челябинская мэрия выдала 255 предписаний дорожным подрядчикам. Вице-мэр Андрей Ксензов на аппаратном совещании заявил, что будут бороться в том числе со складированием снега на тротуарах.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Подрядчики и работники управляющих компаний начали складировать снег на тротуарах, что приводит к их заужению. Так делать нельзя, поэтому с этим будут бороться», — сообщил Андрей Ксензов.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила убрать все заужения от снега и наледь на дорогах. Особое внимание уделят остановкам. Глава города требует ежедневных совещаний с подрядчиками для мониторинга ситуации.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске самыми сложными улицами для проезда общественного транспорта и автомобилей являются Комсомольский проспект, проспект Победы, улицы Братьев Кашириных, Чичерина, 40 лет Победы и Чурилово.

ЖКХ