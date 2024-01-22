Названо место Кубани в криминальном рейтинге регионов РФ

В Краснодарском крае в прошлом году регистрировали по 128 правонарушений на каждые 10 тысяч жителей — этот показатель на 3,4% меньше, чем в 2022 году. А вот число особо тяжких и особо тяжких преступлений составило 37,2 эпизодов на 10 тысяч жителей, это на 10% больше, чем в 2022 году.