Названо место Кубани в криминальном рейтинге регионов РФ

В Краснодарском крае в прошлом году регистрировали по 128 правонарушений на каждые 10 тысяч жителей — этот показатель на 3,4% меньше, чем в 2022 году. А вот число особо тяжких и особо тяжких преступлений составило 37,2 эпизодов на 10 тысяч жителей, это на 10% больше, чем в 2022 году.
В Чечне в 2023 году зарегистрировали 14,6 преступления на 10 тысяч жителей. Кроме этого, Республика в лидерах по количеству тяжких и особо тяжких преступлений.
Также, в целом самыми криминальными регионами стали Коми, Карелия и Алтай — в этих регионах за 2023 год д зафиксировали более 200 правонарушений на 10 тысяч жителей.
Для сравнения: общероссийский уровень — 133 преступления на 10 тысяч человек.
По данным МВД России, в 2023 году в стране зарегистрировали более 1,9 миллиона преступлений — это на 1% процент меньше, чем в 2022 году.