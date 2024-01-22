В вузах Ростовской области могут поднять цены на обучение

Об этом сообщает РБК Ростов. Представители донских вузов подтвердили, что возможно стоимость обучения вырастет. При этом рост возможен только на уровне инфляции — не более 5,5%. В Донском государственном техническом университете изданию сообщили, что корректировать цена в 2024—2025 году не планируют.
«Практика предыдущих нескольких лет показывает, что цены остаются практически без изменений или могут незначительно меняться», — рассказал РБК секретарь приемной комиссии учебного заведения Степан Буряков.
Ранее ряд российских вузов заявили, что в 2024—2025 году планируют повысить цены на обучение из-за роста расходов на оборудование, ПО, рост цен на услуги ЖКХ и увеличение зарплат педагогов.