В вузах Ростовской области могут поднять цены на обучение

Об этом сообщает РБК Ростов. Представители донских вузов подтвердили, что возможно стоимость обучения вырастет. При этом рост возможен только на уровне инфляции — не более 5,5%. В Донском государственном техническом университете изданию сообщили, что корректировать цена в 2024—2025 году не планируют.