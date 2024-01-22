Житель Красноярска устроил стрельбу возле торгового комплекса «На Свободном»

Житель Красноярска купил спортивный пистолет в магазине «Арсенал» в торговом комплексе «На Свободном» и устроил стрельбу на улице. Об этом сообщает издание «Проспект Мира».
По словам очевидец, все произошло сегодня, 22 января. Один из сотрудников комплекса рассказал, что мужчина купил пистолет в магазине «Арсенал». Отмечается, что оружие было приобретено легально.
— Купил пистолет, не боевой. После этого решил испытать покупку в действии. Напугал людей. Мы уже вызвали полицию, — говорит сотрудник ТК.
Сейчас хулигана ищут правоохранители. Повреждений в результате происшествия не зафиксировано, никто не пострадал. Судя по всему, мужчина стрелял в воздух.