Около −10° ожидается в Иркутске 23 января

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Иркутской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, в северных районах местами небольшой снег.