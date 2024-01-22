Около −10° ожидается в Иркутске 23 января

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Иркутской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, в северных районах местами небольшой снег.
Ветер юго-восточный, юго-западный 4−9 м/с, в северных районах местами порывы до 12 м/с. Температура ночью −23,-28°, в пониженных формах рельефа −33,-38°, в северных районах местами −13,-18°, днем −9,-14°, при облачной погоде −19,-24°.
В Иркутске завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, восточный ночью 2−7 м/с, утром и днем 5−10 м/с, температура ночью −21,-23°, днем −9,-11°.