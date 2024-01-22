Прокуратура контролирует уборку снега в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в СМИ были опубликованы записи о затруднении движения по улицам в связи с большим скоплением снега и льда. Проводится проверка исполнения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения. Объявлены предостережения.
«В настоящее время органом местного самоуправления принимаются меры, направленные на активизацию работы коммунальных служб по уборке снежной массы в общественных местах, задействовано свыше 700 единиц техники и более 4000 работников», — добавили в прокуратуре.
Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде ясно. Днем столбики термометров покажут −14°С, а к вечеру потеплеет до −12°С. Осадков не ожидается.