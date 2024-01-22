В Хабаровске начали подключать к газу дома в микрорайоне «Пятая площадка»

В микрорайоне «Пятая площадка» Хабаровска состоялся пуск газа в построенную газораспределительную сеть среднего давления, создана техническая возможность для подключения к «голубому топливу» для 96 домов, расположенных по улицам Ачинская, Кишиневская, Оршская, Армейская, Архангельская, Томская, Сунгарийская, переулок Смежный, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как уточнили в министерстве энергетики Хабаровского края, уже подключены к газу 4 дома микрорайона, проживающих по улицам Армейская и Архангельская, и около 30 заявителей заканчивают подготовку своего жилья к приему газа.
— Жители микрорайона уже давно ждали момента, когда они смогут подключится к газу. Процесс подключения сейчас только нарастает. Мы наблюдаем такую тенденцию, что раньше люди относились к «голубому топливу» настороженно, сейчас оценили все его преимущества. В первую очередь это экономичность. Зимой люди отапливают дома в основном электричеством и дровами, это около 15 тысяч рублей в месяц. С газом будет в три раза дешевле. Стоит отметить, что бесплатно газ до границы домовладения подводят по поручению президента Владимира Путина. А краевая и федеральная поддержка предусматривает для льготников до 250 тысяч рублей на возмещение затрат. В прошлом году благодаря решению губернатора Михаила Дегтярева в эту категорию попали семьи мобилизованных и участников спецоперации, — добавили в министерстве энергетики региона.
Отметим, что президент России Владимир Владимирович Путин в конце прошлого года обозначил четыре ключевых элемента трансформации энергетики, базовым приоритетом которых является газовая отрасль и, стартовавшая в 2021 году в регионах России, программа социальной газификации. В этом году газификация «Пятой площадки» продолжится, планируется завершить работы по пуску газа в ранее построенную газораспределительную сеть 1-й очереди для подключения 187 домовладений и завершению строительства второй очереди (2-го пускового комплекса) протяженностью 8,7 километров для газификации 172 частных домовладений микрорайона. Итоговый показатель газификации составит 455 домов «Пятой площадки».
Граждане, желающие газифицировать свое жилье, могут подать заявку на подключение к сетям газораспределения на портале единого оператора газификации connectgas.ru, либо обратиться в центр оказания услуг по адресу: г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 49Б.