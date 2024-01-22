В Хабаровске начали подключать к газу дома в микрорайоне «Пятая площадка»

— Жители микрорайона уже давно ждали момента, когда они смогут подключится к газу. Процесс подключения сейчас только нарастает. Мы наблюдаем такую тенденцию, что раньше люди относились к «голубому топливу» настороженно, сейчас оценили все его преимущества. В первую очередь это экономичность. Зимой люди отапливают дома в основном электричеством и дровами, это около 15 тысяч рублей в месяц. С газом будет в три раза дешевле. Стоит отметить, что бесплатно газ до границы домовладения подводят по поручению президента Владимира Путина. А краевая и федеральная поддержка предусматривает для льготников до 250 тысяч рублей на возмещение затрат. В прошлом году благодаря решению губернатора Михаила Дегтярева в эту категорию попали семьи мобилизованных и участников спецоперации, — добавили в министерстве энергетики региона.