«Веселая ферма» в реальной жизни: как нижегородские студенты научились выращивать клубнику круглый год

Выращивать культуры будут в модульных агрокомплексах в больших контейнерах. Они представляют собой мобильные боксы от 500 до 1 500 посадочных мест, которые работают по технологии аэропоники — системы выращивания растений в воздушной среде без использования почвы — растение буквально подвешивают в воздухе. В таком случае все питательные вещества культуры получают не из земли, а в виде аэрозоля. Для растений создаются все необходимые условия, приближенные к природным. Это идеальное освещение с использованием специальных светодиодов, система очистки и насыщения углекислым газом, десятки функций для контроля микроклимата — от влажности воздуха до поддержания нужной температуры и перемешивания воздушных масс. Отмечается, что выращивание овощей и ягод в таких условиях приносит в пять раз больше урожайности, чем в обычных теплицах.