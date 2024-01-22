«Веселая ферма» в реальной жизни: как нижегородские студенты научились выращивать клубнику круглый год

Выращивать клубнику круглый год, вне зависимости от климата, да еще и не выходя из дома. Такую мечту решила воплотить в жизнь группа нижегородских студентов. Молодые люди разработали автоматизированный комплекс по выращиванию овощей и ягод GardenSharing, который работает автономно и может управляться на расстоянии. Как обычные студенты придумали стартап и каким образом все это работает, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru.
Спонтанная идея.
«Мы сложились, как пазл, и вместе пришли к такой задумке», — рассказывает один из разработчиков комплекса Сергей Мазжеров.
Четыре студента из ННГУ, ВШЭ НН и НГТУ дружили с самого детства. Когда поступили в вузы, решили огранизовать совместный бизнес-проект.
В их команде оказались инженеры информационных систем, IT-специалисты и магистры бизнес-аналитики, совместными силами которых можно было запустить крупный проект. Выбор пал на агропромышленную сферу.
«Идея пришла спонтанно: просто подумали, что было бы довольно интересно воплотить “Весёлую ферму” в реальную жизнь. Только вместо зверей — фрукты и овощи, а также люди, которые будут смотреть за своим урожаем удаленно с телефонов, ухаживать за ним и получать готовый продукт на дом. А дальше уже пошли мысли о том, что можно будет продавать целые готовые боксы или сдавать их в аренду ресторанам», — пояснил Сергей.
Первый взнос в разработку проекта ребята сделали сами. А в 2022 году стали победителями федерального грантового конкурса «Студенческий Стартап», организованного Фондом содействия инновациям, и выиграли 1 млн рублей. Так началось тестирование всей технологии.
Полностью органично.
В основе проекта лежит идея создания идеального микроклимата, который будет изолирован от внешней среды. Так, например, в помещении планируется создать максимально комфортные для конкретных культур условия. Клубника или помидоры смогут расти как на грядке в середине жаркого лета в любое время года, даже если на улице −50 градусов.
Выращивать культуры будут в модульных агрокомплексах в больших контейнерах. Они представляют собой мобильные боксы от 500 до 1 500 посадочных мест, которые работают по технологии аэропоники — системы выращивания растений в воздушной среде без использования почвы — растение буквально подвешивают в воздухе. В таком случае все питательные вещества культуры получают не из земли, а в виде аэрозоля. Для растений создаются все необходимые условия, приближенные к природным. Это идеальное освещение с использованием специальных светодиодов, система очистки и насыщения углекислым газом, десятки функций для контроля микроклимата — от влажности воздуха до поддержания нужной температуры и перемешивания воздушных масс. Отмечается, что выращивание овощей и ягод в таких условиях приносит в пять раз больше урожайности, чем в обычных теплицах.
«Технология полностью органична и натуральна: здесь нет почвы, а следовательно — нет вредителей и бактерий. Нам не приходится применять пестициды и удобрения: все, что мы используем, — дары природы. Свет, очищенный воздух, вода и минеральные удобрения, которые безопасны настолько, что питательный раствор аэропоники можно спокойно попробовать на вкус, не опасаясь за свое здоровье», — добавляют авторы проекта.
Искусственный интеллект поможет.
Вся технология работает автономно под управлением нейросети, которую самостоятельно разработали студенты. ИИ собирает данные о состоянии растений, климата, питающего раствора и отправляет их на удаленный сервер, где все сведения обрабатываются и систематизируются. После этого владелец бокса может с ними ознакомиться и внести какие-либо коррективы при необходимости. И все — полностью удаленно через специальное приложение на телефоне.
Каких-либо действий от человека не требуется. Ему достаточно на первом этапе посадить нужную культуру и задать необходимые значения для ее выращивания — установить температуру воздуха, влажность — и просто ждать урожая.
Стоимость одного такого модуля — от 1,2 до 1,8 млн рублей. На его изготовление уйдет 1−2 месяца.
«Системы гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. К примеру, для той же клубники важен период “ночи” — плавного захода солнца с понижением температуры. Или, к примеру, изменение pH-раствора в зависимости от стадии роста и плодоношения. Это — целый оркестр сценариев, основанных на ботанике и современных технологиях», — подчеркивают студенты.
Как отмечается, система уникальная и подобных, полностью автоматизированных комплексов в России, еще нет.
Получить патент.
Сейчас разработчики тестируют пилотный продукт для выращивания клубники и во втором квартале 2024 года намерены запустить первые модули. После этого технологию запатентуют.
Кроме того, нижегородцы параллельно ведут переговоры с правительством Нижегородской области и различными предприятиями по поводу размещения первых агрокомплексов в регионе. Также ребята активно рассказывают о своем проекте на федеральном телевидении: в прошлом году они стали финалистами реалити-шоу «Мой Стартап» на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24», а теперь борются с остальными участниками за выигрыш в один миллион рублей, который намерены вложить в свой агрокомплекс.
«В будущем хотелось бы развиваться в масштабах страны. Мы хотим, чтобы наши комплексы стояли в самых труднодоступных местах нашей необъятной Родины и приносили радость всем окружающим», — заключил Сергей Мазжеров.
Ранее на сайте prvada-nn.ru сообщалось, что ученые НГТУ разработали беспилотный транспорт для Крайнего Севера.