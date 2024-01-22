Синоптики рассказали о погоде в Калининграде на рабочую неделю

В Калининграде на неделе воздух прогреется до +7 градусов, дожди ожидаются каждый день. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В понедельник днём — +3−4, пасмурно, временами дождь (вероятность — 88%), ветер юго-западный 7−11 м/с. В ночь на вторник — +3−4.
Во вторник днём — +4, облачно, дождь (вероятность — 82%), ветер юго-западный 6−8 м/с. В ночь на среду — +1−3.
В среду днём — +6−7, облачно и дождливо (вероятность — 87%), ветер юго-западный 7−9 м/с. В ночь на четверг — +2−5.
В четверг днём — +3−4, пасмурно, дождь (вероятность — 83%), ветер северо-западный 7−10 м/с. В ночь на пятницу — от −1 до +2.
В пятницу днём — +2−3, пасмурно, снег с дождём (вероятность — 70%), ветер южный 3 м/с. В ночь на субботу — −2.