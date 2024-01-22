В Самаре скончался заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Заворин

В Самаре ушел из жизни руководитель комитета по физической культуре Куйбышевской, а позже Самарской области Владимир Заворин.
— Под его руководством шло становление самарского спорта в новейшей истории России. Спортсмены Самарской области в эти годы становились участниками и победителями мировых чемпионатов и Олимпийских игр, — рассказали в министерстве спорта Самарской области.
Владимир Заворин родился в Куйбышеве, занимался греблей, выполнил норматив мастера спорта. В 1992 году ему присвоили звание заслуженного работника физической культуры РФ. Прощание пройдет 23 января с 11:00 до 12:00 на улице Борской, 108 (корпус 1, прощальный зал 3).
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Заворина.