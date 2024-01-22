Белорусов предупредили про магнитную бурю 23 января 2024

В сообщении говорится, что магнитная буря прогнозируется с 06.00 и до 12 часов. Специалисты уточнили, что мощность бури составит G1. Указанный уровень оценивается как довольно слабый. Однако в период даже слабых магнитных бурь метеозависимые люди могут чувствовать недомогания. Чаще всего они проявляются в головокружении, чувстве слабости, а также в боли головы.