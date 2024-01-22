За год в Приморье построили 17 новых школ

Система образования Приморского края совершенствуется с каждым годом: открываются новые школы, модернизируются образовательные программы, повышаются заработные платы педагогов. За последние 23 года в отрасли произошли значительные перемены.
Как рассказали в краевом министерстве образования, количество новых школ в крае с увеличилось с двух в 2000 году до 17 в 2023 году, разница составляет 850%. Количество введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений выросло в 34,5 раза — с двух до 69.
«Только за 2019−2022 годы в крае было построено четыре школы на 1115 мест. Сегодня строятся школы во Владивостоке, в Уссурийске, в Надеждинском районе, в поселке Светлая Тернейского округа, в селе Рощино Красноармейского округа. В 2024 году нас ждет еще больше позитивных изменений. Кроме того, за пять лет работы национальных проектов “Образование” и “Демография” у нас в крае подготовлено и запущено в эксплуатацию 19 детских садов в среднем на 150−200 мест каждый», — отметила заместитель председателя Правительства — министр образования Приморья Эльвира Шамонова.
«Также по нацпроекту, начиная с 2021 году у нас открылись 153 центра “Точка роста”, восемь различных центров дополнительного образования, включающих в себя и “IT-кубы”, “Кванториум”, открылись Дом научных коллабораций, региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи “Сириус-Приморье” — в общем, у нас более 80% детей школьного возраста получают дополнительное образование. 2024 год мы планируем посвятить развитию и популяризации допобразования, поэтому надеюсь, что детей, вовлеченных в разные внешкольные активности, станет значительно больше», — добавила Эльвира Шамонова.
Кроме того, доступность школьной среды увеличилась в 145 раз с 2000 года.
«Среднее школьное образование должно быть доступно для всех, кто хочет его получить, поэтому министерство образования в рамках единой российской образовательной системы создает все условия для детей, включая ребят с ОВЗ и детей-инвалидов: в образовательных учреждениях устанавливаются пандусы, все таблички содержат шрифт Брайля, противопожарные уведомления дублируются световыми сигналами и многое другое. Кроме того, школы оснащаются таким оборудованием, которое помогает особенным детям лучше воспринимать и усваивать полученную информацию», — рассказала Эльвира Шамонова.
Напомним, ранее, подводя итоги 2023 года, зампред отмечала, что на реализацию всех намеченных целей, в том числе и по нацпроекту, будет затрачено более 5 миллиардов рублей.
Справочно. Национальный проект «Образование» — один из 12 проектов, утвержденных в рамках указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Основными целями проекта являются вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
«Главная цель национальных проектов — поднять уровень благосостояния наших граждан, обеспечить доступность и качество образования, здравоохранения, поддержать семью, снизить уровень бедности», — отмечал глава государства в 2019 году.