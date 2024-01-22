За год в Приморье построили 17 новых школ

Система образования Приморского края совершенствуется с каждым годом: открываются новые школы, модернизируются образовательные программы, повышаются заработные платы педагогов. За последние 23 года в отрасли произошли значительные перемены.



Как рассказали в краевом министерстве образования, количество новых школ в крае с увеличилось с двух в 2000 году до 17 в 2023 году, разница составляет 850%. Количество введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений выросло в 34,5 раза — с двух до 69.



«Только за 2019−2022 годы в крае было построено четыре школы на 1115 мест. Сегодня строятся школы во Владивостоке, в Уссурийске, в Надеждинском районе, в поселке Светлая Тернейского округа, в селе Рощино Красноармейского округа. В 2024 году нас ждет еще больше позитивных изменений. Кроме того, за пять лет работы национальных проектов “Образование” и “Демография” у нас в крае подготовлено и запущено в эксплуатацию 19 детских садов в среднем на 150−200 мест каждый», — отметила заместитель председателя Правительства — министр образования Приморья Эльвира Шамонова.