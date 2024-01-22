Новый резидент ТОР «Хабаровск» обновит Николаевский морской торговый порт

На сегодняшний день ООО «Николаевский морской торговый порт» оказывает услуги по перевалке и хранению грузов в Николаевске-на-Амуре. Речь идет в том числе о социально значимых грузах для района и грузах производственных компаний. Ожидается, что в модернизацию порта, ремонт причалов и портовых кранов, расширение складских и погрузочно-разгрузочных мощностей будет вложено более 100 миллионов рублей.