Новый резидент ТОР «Хабаровск» обновит Николаевский морской торговый порт

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, будут ремонтировать причалы и портовые краны, развивать обеспечивающую инфраструктуру.
На сегодняшний день ООО «Николаевский морской торговый порт» оказывает услуги по перевалке и хранению грузов в Николаевске-на-Амуре. Речь идет в том числе о социально значимых грузах для района и грузах производственных компаний. Ожидается, что в модернизацию порта, ремонт причалов и портовых кранов, расширение складских и погрузочно-разгрузочных мощностей будет вложено более 100 миллионов рублей.
После обновления почти в два раза увеличатся возможности переработки грузов. Это также впишется в концепцию правительства края об организации на Амуре международного транспортно-логистического комбинированного коридора «река-море» с перевалкой грузов через порты в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре.