Названы сроки начала строительства горного курорта Турьев Хутор в Сочи

Проект, ранее известный как «Долина Васта», был анонсирован летом 2021 года в партнерстве с Туризм.РФ и ВЭБ.РФ. Генеральный директор отметил, что оба курорта находятся на особо охраняемой природной территории, и подчеркнул важность соблюдения экологических норм. Планируется развитие единой системы экотроп для пешеходов и велосипедистов, чтобы посетители могли наслаждаться природой.