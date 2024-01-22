Названы сроки начала строительства горного курорта Турьев Хутор в Сочи

Генеральный директор компании, Сергей Бачин, подчеркнул, что новый курорт сможет принять почти столько же туристов, сколько и «Роза Хутор».
Развитие «Турьего Хутора» предусматривает создание единой зоны катания, увеличение количества номеров для проживания, строительство ресторанов и туристических троп.
Проект, ранее известный как «Долина Васта», был анонсирован летом 2021 года в партнерстве с Туризм.РФ и ВЭБ.РФ. Генеральный директор отметил, что оба курорта находятся на особо охраняемой природной территории, и подчеркнул важность соблюдения экологических норм. Планируется развитие единой системы экотроп для пешеходов и велосипедистов, чтобы посетители могли наслаждаться природой.
Этот шаг отражает стремление к устойчивому и экологически ответственному развитию туристических мест в регионе.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что новый круглогодичный курорт раскинется на площади 3,8 тысячи га.