Из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Пермском крае вводят ограничения

С 19 января 2024 года Роспотребнадзор ввел в Пермском крае дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.
Вторая неделя января 2024 года в Пермском крае показала резкий рост количества заболевших гриппом, COVID-19 и ОРВИ. С 8 по 14 января заболеваемость превысила пороговые значения почти на 50%. Согласно данным лабораторного мониторинга, грипп типа А (H3N3) занял в структуре заболеваемости 65,5%. Также увеличилось число госпитализаций пациентов с гриппом и ОРВИ.
В связи с прогнозируемым ростом заболеваемости главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев издал Постановление о противоэпидемических мероприятиях по предупреждению распространения гриппа, COVID-19 и ОРВИ.
С 19 января 2024 года Министерству здравоохранения Пермскому краю рекомендовано принять меры по увеличению количества коек для больных гриппом, ОРВИ и COVID-19, а также обеспечить запас препаратов для лечения этих инфекций.
Также в поликлиниках и больницах необходимо ввести масочный режим и разграничить потоки на входе. Пациентов с температурой и симптомами ОРВИ будут пропускать через отдельный вход, всем остальным проводить обязательную термометрию. При необходимости поликлиник выделят дополнительный транспорт для обслуживания заболевших пациентов на дому.
В случае, если пациента с тяжелым течением болезни госпитализируют, то его посещение будет ограничено, а лечение и питание он должен будет получать прямо в палате.
Также Роспотребнадзор рекомендует жителям Пермского края использовать маски при нахождении в медучреждениях.
Роспотребнадзор опубликовал Постановление о дополнительных мерах профилактики гриппа и ОРВИ в Пермском крае.
Что касается образовательных учреждений, то по утрам прием детей в школы и детские сады также будет организован с обязательным измерением температуры. Детей или сотрудников с признаками ОРВИ нельзя допускать к посещению образовательных учреждений. Также педагогам необходимо ежедневно анализировать причины отсутствия детей.
В Постановлении говорится: в случае, если в детском коллективе любой из инфекций заразятся 20% детей и более, то рекомендуется приостановить воспитательный или образовательный процесс на срок не менее семи дней. Классы и группы планируется отправлять на дистанционное обучение при обнаружении двух случаев пневмонии у детей или вспышке ОРВИ.
На время распространения заболеваемости в Пермском крае рекомендовано ограничить проведение массовых, культурных, спортивных и других мероприятий.
Руководителям организаций, предприятий и учреждений в Пермском крае рекомендовано перед допуском сотрудников на рабочие места измерять им температуру тела. Сотрудников, работающих с населением, необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты. Также на рабочих местах следует проводить частое проветривание помещений и ежедневную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.