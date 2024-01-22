Из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Пермском крае вводят ограничения

В Постановлении говорится: в случае, если в детском коллективе любой из инфекций заразятся 20% детей и более, то рекомендуется приостановить воспитательный или образовательный процесс на срок не менее семи дней. Классы и группы планируется отправлять на дистанционное обучение при обнаружении двух случаев пневмонии у детей или вспышке ОРВИ.