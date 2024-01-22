Во избежание «дня жестянщика» краснодарцев просят не ездить на летней резине

Ночью на улицы краевой столицы вышли 15 единиц техники для расчистки тротуаров, остановок и подземных переходов. С утра специалисты продолжили работу в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе администрации крайцентра.
Магистральные улицы, дороги первой и второй очереди, по данным властей, чистят почти 40 единиц спецтехники, а коммунальщики убирают от снега и наледи пешеходные зоны. Специалисты также обследуют ливневки, чтобы они не забивались и в них могла уходить вода от растаявшего снега.
По данным синоптиков, на территории Краснодара сохраняется штормовое предупреждение. Горожан просят соблюдать осторожность, а автомобилистов — не выезжать на летней резине.