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Во избежание «дня жестянщика» краснодарцев просят не ездить на летней резине

На дорогах Кубани после выпавшего снега и перепадов температур образовался гололед, не стали исключением и трассы Краснодара.

Ночью на улицы краевой столицы вышли 15 единиц техники для расчистки тротуаров, остановок и подземных переходов. С утра специалисты продолжили работу в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе администрации крайцентра.

Магистральные улицы, дороги первой и второй очереди, по данным властей, чистят почти 40 единиц спецтехники, а коммунальщики убирают от снега и наледи пешеходные зоны. Специалисты также обследуют ливневки, чтобы они не забивались и в них могла уходить вода от растаявшего снега.

По данным синоптиков, на территории Краснодара сохраняется штормовое предупреждение. Горожан просят соблюдать осторожность, а автомобилистов — не выезжать на летней резине.