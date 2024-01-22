Главные новости 22 января

Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

Десантис объяснил решение тем, что его действия не позволят достичь «желаемого исхода».



Генсек ООН строго осудил удар по рынку в Донецке

Антониу Гутерриш строго осудил удар Вооруженных сил Украины по рынку в Донецке, в результате которого погибло более двух десятков мирных жителей города.



В Германии раскрыли причины провала наступления ВСУ

Это российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с противовоздушной обороной.



Даниил Медведев вышел в ¼ финала на Australian Open

Третья ракетка мира в четырех сетах обыграл соперника из Португалии.



Росстат назвал число россиян с диагнозом ожирение

Опубликованные данные о заболеваемости граждан показали рост числа новых случаев ожирения более чем на 10% за год.