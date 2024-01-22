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На юге Башкирии будут готовить медицинские кадры

В 2025 году в Акъярском горном колледже в Хайбуллинском районе начнется капитальный ремонт. Такое поручение на оперативном совещании правительства в ЦУРе дал Глава Башкирии радий Хабиров.
Источник: Башинформ

Также руководство учебного заведения вышло с предложением открыть новое направление обучения и готовить медицинские кадры.

«Колледж крепкий, сильный. Они обеспечат преподавательский состав. Там есть медицинские учреждения. Давайте откроем там подготовку фельдшеров и медсестер, то есть медицинское отделение. Как в Нефтекамске и Месягутово», — сказал Радий Хабиров.

По мнению руководителя региона, это позволит обеспечить медицинскими кадрами южную часть Башкирии и соседние регионы.

«Я разговаривал со студентами, там много приезжих с Оренбургской области. Точно так же будут приезжать от нашего соседа. И сами для своей медицины подготовим самое нужное звено специалистов. Потому что, если девочка с Акъяра и Бурибая поступит туда, уж точно она потом не уедет никуда, там останется и будет работать».

уверен Глава республики

Первый набор студентов запланирован в 2025 году. Напомним, в сентябре 2022 года в Нефтекамске открылся филиал Бирского медико-фармацевтического колледжа, а в феврале 2023 года заработал филиал уфимского медколледжа в Месягутово.

медицина