На юге Башкирии будут готовить медицинские кадры

Также руководство учебного заведения вышло с предложением открыть новое направление обучения и готовить медицинские кадры.
«Колледж крепкий, сильный. Они обеспечат преподавательский состав. Там есть медицинские учреждения. Давайте откроем там подготовку фельдшеров и медсестер, то есть медицинское отделение. Как в Нефтекамске и Месягутово», — сказал Радий Хабиров.
По мнению руководителя региона, это позволит обеспечить медицинскими кадрами южную часть Башкирии и соседние регионы.
«Я разговаривал со студентами, там много приезжих с Оренбургской области. Точно так же будут приезжать от нашего соседа. И сами для своей медицины подготовим самое нужное звено специалистов. Потому что, если девочка с Акъяра и Бурибая поступит туда, уж точно она потом не уедет никуда, там останется и будет работать».
Первый набор студентов запланирован в 2025 году. Напомним, в сентябре 2022 года в Нефтекамске открылся филиал Бирского медико-фармацевтического колледжа, а в феврале 2023 года заработал филиал уфимского медколледжа в Месягутово.