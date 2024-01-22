На юге Башкирии будут готовить медицинские кадры

«Я разговаривал со студентами, там много приезжих с Оренбургской области. Точно так же будут приезжать от нашего соседа. И сами для своей медицины подготовим самое нужное звено специалистов. Потому что, если девочка с Акъяра и Бурибая поступит туда, уж точно она потом не уедет никуда, там останется и будет работать».