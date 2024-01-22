В Севастополе школьники остались дома из-за проблем с водой

В Севастополе проблема с качеством воды, которая до сих пор поступает с мусором. Это препятствует полному заполнению гидроузлов. В связи с этим в учебных заведениях города понедельник объявлен выходным днем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В связи с высокой загрязненностью воды возникла необходимость временно приостановить ее подачу. На данный момент специалисты работают над восстановлением нормальной подачи воды, подчеркнул губернатор.
В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования 22 января объявлен выходным днем, отметил глава Севастополя. При этом, для тех родителей, которые не могут оставить детей одних, будут организованы дежурные группы в школах.
На данный момент в городе работает 20 водовозок, включая 6 машин от Совета министров Крыма и 8 машин, предоставленных Министерством обороны.
Севастопольское отделение партии «Единая Россия» приобрело бутилированную воду и организовало работу волонтеров. Активисты помогут доставить воду тем, кто не смог получить ее по расписанию. Прежде всего, это касается пожилых людей и семей с маленькими детьми.