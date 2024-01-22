В Севастополе школьники остались дома из-за проблем с водой

В Севастополе проблема с качеством воды, которая до сих пор поступает с мусором. Это препятствует полному заполнению гидроузлов. В связи с этим в учебных заведениях города понедельник объявлен выходным днем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.