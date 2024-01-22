В Челябинске пенсионеры сами починили рухнувшую крышу дома

— Вместо того, чтобы делать свою работу, управляющая компания «Титан» заставляет людей прилагать титанические усилия по ремонту дома № 6 на улице Якутской, — рассказали в ОНФ. — На их плечи легло практически всё, включая ремонт крыши. Весной она рухнула, в потолке одной из квартир и шифере образовалась сквозная дыра. После этого «Титан» отказался от обслуживания старой двухэтажки. А жильцы сами залатали «окно в небо» с помощью подручных материалов.