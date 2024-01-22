В Челябинске пенсионеры сами починили рухнувшую крышу дома

— Вместо того, чтобы делать свою работу, управляющая компания «Титан» заставляет людей прилагать титанические усилия по ремонту дома № 6 на улице Якутской, — рассказали в ОНФ. — На их плечи легло практически всё, включая ремонт крыши. Весной она рухнула, в потолке одной из квартир и шифере образовалась сквозная дыра. После этого «Титан» отказался от обслуживания старой двухэтажки. А жильцы сами залатали «окно в небо» с помощью подручных материалов.
Пожилые челябинцы рассказали общественникам, что двухэтажку признали ветхой, но расселить их планируют не раньше 2035 года. Жильцы опасаются, что за это время может рухнуть ещё что-нибудь. Активисты обратились в прокуратуру и городскую администрацию.
— Людям нужны надлежащие условия, пока они ждут расселения, а для этого нужна добросовестная управляющая компания. И сами сроки расселения тоже стоит приблизить, тем более, что соседние двухэтажки вошли в программу комплексного развития территории, — заключили в ОНФ.
По данным сайта регионального оператора капремонта, двухэтажный дом на улице Якутской, 6 построили из шлакоблока в 1947 году. В нём находятся восемь квартир.
Прокомментировать эту ситуацию «Пчела» попросила пресс-службу мэрии Челябинска. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее на Южном Урале обрушилась крыша детского сада. Образовательное учреждение приостановило работу.