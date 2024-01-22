Жительница Новосибирска с температурой под 40 семь часов ждала скорую

Ее муж опубликовал гневный пост в соцсетях. Супруге стало плохо в воскресенье, 21 января. За три дня до этого у женщины появились признаки отравления. Температура продолжала повышаться. В какой-то момент градусник показал 38,5 градусов. Супруги решили вызвать медиков. К 21.00 температура повысилась до 39,8 градусов. Также у женщины были другие симптомы — тошнота, рвота, понос. Она находилась в предобморочном состоянии.