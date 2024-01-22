Молоко вместо бананов: что заказывали хабаровчане после Нового года

В январе 2024 года россияне в среднем сделали в 2 раза больше заказов на дом, чем в январе 2023-го. В топ наиболее популярных категорий продуктов вошли: питьевая вода, включая детскую и минеральную, картофель, молоко, сладкие и фруктовые напитки, цитрусы, яйца, курица, сахар, яблоки, капуста и хлеб. По сравнению с аналогичным рейтингом прошлогоднего периода россияне стали чаще отдавать предпочтение молоку, детской воде и хлебу. Бананы, сахар и корнеплоды уступили в 2024 году свои позиции. Куриных яиц в этом году купили на 119 тонн больше, а самым продаваемым видом стала упаковка из 10 штук категории С1.