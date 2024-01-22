Молоко вместо бананов: что заказывали хабаровчане после Нового года

Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили статистику о том, какие продукты россияне покупали во время новогодних праздников с 1 по 8 января 2023-го и 2024 года. Изучив данные продаж сервиса, специалисты отметили несколько заметных трендов.
В январе 2024 года россияне в среднем сделали в 2 раза больше заказов на дом, чем в январе 2023-го. В топ наиболее популярных категорий продуктов вошли: питьевая вода, включая детскую и минеральную, картофель, молоко, сладкие и фруктовые напитки, цитрусы, яйца, курица, сахар, яблоки, капуста и хлеб. По сравнению с аналогичным рейтингом прошлогоднего периода россияне стали чаще отдавать предпочтение молоку, детской воде и хлебу. Бананы, сахар и корнеплоды уступили в 2024 году свои позиции. Куриных яиц в этом году купили на 119 тонн больше, а самым продаваемым видом стала упаковка из 10 штук категории С1.
«Пятёрочка Доставка» отмечает и двукратный рост продаж куриного мяса. На этот рост повлияли пользователи из Санкт-Петербурга, Сибири, Татарстана и Дальнего Востока. Отдельный тренд наметился в Краснодаре: по сравнению с прошлым годом там в 4 раза вырос спрос на цельную куриную тушку, которая оказалась на 200% популярнее, чем курица в разделке. В остальных регионах страны куриное мясо в разделке является фаворитом среди пользователей сервиса.
В первые дни наступившего года россияне активно пользовались доставкой горячего кофе, причем среди жителей Санкт-Петербурга эта услуга оказалась в 2 раза популярнее, чем среди москвичей. Другими любителями кофе после новогодних праздников оказались жители Урала, Сибири и Поволжья.
Еще одна тенденция, которую отмечают аналитики, связана с ростом количества заказов на дом. В 2024 году россияне стали чаще пользоваться доставкой: в первую неделю января 2024 года количество заказов на дом выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активны были жители Ленинградской области и Краснодара. Так, в наступившем году количество заказов в Ленинградской области выросло почти на 250% по сравнению с первой январской неделей 2023 года.