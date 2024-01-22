В магистратуре Иркутского госуниверситета будут обучаться студенты из Китая

«В Китае есть очень большой запрос на продолжение обучения студентов-бакалавров в магистратуре российских вузов. Во многом это связано с тем, что далеко не все китайские университеты имеют право на реализацию магистерских программ. В свою очередь, Иркутский государственный университет открыт для сотрудничества в этом направлении — в нашем вузе достаточно много программ, которые могут представлять интерес для иностранных граждан, в том числе программы магистратуры, где преподавание осуществляется на английском языке», — отметил Константин Григоричев.