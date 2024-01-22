В магистратуре Иркутского госуниверситета будут обучаться студенты из Китая

Новым вузом-партнером Иркутского государственного университета стал Чжэнчжоуский университет промышленных технологий. Ректор ИГУ Александр Шмидт подписал договор в столице региона и передал его в Чжэнжоу в рамках делового визита проректора по научной работе и международной деятельности университета Константина Григоричева, пишет ИА IrkutskMedia.
Во время встречи Константина Григоричева с руководством Чжэнчжоуского университета были договоренности об обучении выпускников бакалавриата китайского вуза в ИГУ по англоязычным программам магистратуры. Стороны также обсудили возможность приглашения преподавателя русского и английского языков в Чжэнчжоуский университет, участие студентов в летних школах, проводимых ИГУ на Байкале.
«В Китае есть очень большой запрос на продолжение обучения студентов-бакалавров в магистратуре российских вузов. Во многом это связано с тем, что далеко не все китайские университеты имеют право на реализацию магистерских программ. В свою очередь, Иркутский государственный университет открыт для сотрудничества в этом направлении — в нашем вузе достаточно много программ, которые могут представлять интерес для иностранных граждан, в том числе программы магистратуры, где преподавание осуществляется на английском языке», — отметил Константин Григоричев.
Еще одним итогом встречи стали договоренности о проведении для студентов Чжэнчжоуского университета промышленных технологий презентаций подразделений и магистерских программ ИГУ в очном и онлайн-формате.