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Во Владивостоке во вторник сохранится сильный ветер

Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома.
Сейчас в Вашингтоне: -4° 3 м/с 54% 776 мм рт. ст. -1°
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке 23 января сохранится сильный северный ветер. Порывы ожидаются до 25−30 м/с, сообщили ИА PrimaMediа в Примгидромете.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и осторожными во время пребывания на улице. По возможности рекомендуется оставаться дома. Из-за непогоды в школах Владивостока 23 января введено свободное посещение.

Также специалисты просят парковать автомобили вдали от деревьев, рекламных щитов и других конструкций. На дорогах с уклоном ставить своё авто на ручной тормоз.

Сообщения, связанные с непогодой, принимают в Единой дежурной диспетчерской службе по тел.: 2222−333.

Кроме того, сообщить о городских проблемах можно через чат-бот мэрии — @adm_vl_bot.

Напомним, во Владивостоке из-за сильного ветра в городе снесло кровлю одного из магазинов, разбиты несколько городских остановок, сносило с ног горожан.