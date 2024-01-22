Во Владивостоке во вторник сохранится сильный ветер

Во Владивостоке 23 января сохранится сильный северный ветер. Порывы ожидаются до 25−30 м/с, сообщили ИА PrimaMediа в Примгидромете.
Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и осторожными во время пребывания на улице. По возможности рекомендуется оставаться дома. Из-за непогоды в школах Владивостока 23 января введено свободное посещение.
Также специалисты просят парковать автомобили вдали от деревьев, рекламных щитов и других конструкций. На дорогах с уклоном ставить своё авто на ручной тормоз.
Сообщения, связанные с непогодой, принимают в Единой дежурной диспетчерской службе по тел.: 2222−333.
Кроме того, сообщить о городских проблемах можно через чат-бот мэрии — @adm_vl_bot.
Напомним, во Владивостоке из-за сильного ветра в городе снесло кровлю одного из магазинов, разбиты несколько городских остановок, сносило с ног горожан.