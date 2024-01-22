Пермяки помогли спасти сердечко новорожденного малыша

— В первую рабочую неделю Нового года мы объединили более тысячи людей из разных уголков страны, чтобы совершить чудо для новорожденного малыша с пороком сердца. Подопечному фонда Мухаммаду было всего 20 дней, когда ему потребовалась срочная операция. Всего за трое суток нам удалось привлечь 404 тысячи рублей на российской благотворительной платформе. Этой суммы хватило, чтобы медики Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова успели спасти сердце мальчика, — рассказали в «Дедморозим».