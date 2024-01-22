Пермяки помогли спасти сердечко новорожденного малыша

В сложную ситуацию попали родители новорожденного Мухаммада. Они живут в Перми, воспитывают ребенка, но не имеют российского гражданства. В канун Нового года — 29 декабря, у родителей на свет появился второй малыш, сын.
После всех необходимых исследований врачи поставили мальчику непростой диагноз, ему требовалась высокотехнологичная операция по коррекции порока сердца. Сделать ее за счет бюджетных средств было нельзя из-за отсутствия гражданства у мамы и папы.
Помочь семье, сказавшейся в непростой ситуации, взялся пермский фонд «Дедморозим».
— В первую рабочую неделю Нового года мы объединили более тысячи людей из разных уголков страны, чтобы совершить чудо для новорожденного малыша с пороком сердца. Подопечному фонда Мухаммаду было всего 20 дней, когда ему потребовалась срочная операция. Всего за трое суток нам удалось привлечь 404 тысячи рублей на российской благотворительной платформе. Этой суммы хватило, чтобы медики Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова успели спасти сердце мальчика, — рассказали в «Дедморозим».
Сейчас Мухаммад чувствует себя отлично, в ожидании выписки домой он еще находится под наблюдением медиков, но с ним рядом любящая семья.
— Решение об операции было принято за три дня, — говорит папа малыша. — После ее проведения сына довольно быстро перевели из реанимации в больничную палату и, сказали, что ровно в месяц проведут ему контрольное обследование. Скорей всего, повторная операция нам уже не потребуется никогда.
Мухаммад растет и развивается, как и положено малышам в его возрасте. После операции он успел набрать на грудном вскармливании 650 граммов.
— Мы рады быть рядом друг с другом, и благодарим всех, кто откликнулся и пришел нам на помощь, — говорят свое «спасибо» мама и папа Мухаммада.