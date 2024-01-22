В пермском аэропорту из-за снегопадов отменен ряд рейсов

Отменены следующие рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО»: ЮВ 541 из Казани, который должен был прибыть в Пермь в 10.30, вылет обратно ЮВ 574 — в 22.00; ЮВ 215 из Самары — в 14.50, обратно ЮВ 245 — в 11.20; ЮВ 574 из Усинска — в 20.50, обратно ЮВ 215 — в 16.25; ЮВ 242 из Нижнего Новгорода — в 21.00, обратно ЮВ 241 — в 21.30.

