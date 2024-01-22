Смотровые бинокли установили на набережных в Иркутске

Смотровые бинокли разместили на бульваре Гагарина и Нижней набережной в Иркутске. Они были установлены в рамках проекта «Туристический код центра города» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
Три оптических прибора находятся на бульваре Гагарина, еще один — на Нижней набережной. Угол поворота составляет 360 градусов. Туристы могут воспользоваться биноклями в любую погоду. К основанию приборов прикрепили подножку для детей и взрослых невысокого роста.
«Мы выбрали популярные у туристов и местных жителей локации с красивыми видами. В любое время года вдоль Ангары любят гулять и дети, и взрослые. Смотровые бинокли станут отличным дополнением и украшением городских набережных», — прокомментировала начальник департамента городской среды мэрии города Елена Юрганова.
Ранее сообщалось о том, что Нижняя набережная была благоустроена по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Специалисты в 2021 году провели работы на верхнем ярусе. Были заменены ограждения, смонтировано современное освещение, уложена плитка, добавлены новые клумбы, малые архитектурные формы и дополнительное озеленение. Нижний ярус в полтора км обновили в 2022 году. Там заменили тротуарную плитку, обновили облицовку подпорных стен причальной части набережной и наружное освещение, восстановили и покрасили ограждения. Еще специалисты установили скамейки, урны и перголы с качелями. Также появилась дорожка для активных видов спорта.