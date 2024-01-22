Смотровые бинокли установили на набережных в Иркутске

Ранее сообщалось о том, что Нижняя набережная была благоустроена по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Специалисты в 2021 году провели работы на верхнем ярусе. Были заменены ограждения, смонтировано современное освещение, уложена плитка, добавлены новые клумбы, малые архитектурные формы и дополнительное озеленение. Нижний ярус в полтора км обновили в 2022 году. Там заменили тротуарную плитку, обновили облицовку подпорных стен причальной части набережной и наружное освещение, восстановили и покрасили ограждения. Еще специалисты установили скамейки, урны и перголы с качелями. Также появилась дорожка для активных видов спорта.