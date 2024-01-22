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Смотровые бинокли установили на набережных в Иркутске

Инициативу реализовали в рамках проекта «Туристический код центра города».
Источник: Администрация Иркутска

Смотровые бинокли разместили на бульваре Гагарина и Нижней набережной в Иркутске. Они были установлены в рамках проекта «Туристический код центра города» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

Три оптических прибора находятся на бульваре Гагарина, еще один — на Нижней набережной. Угол поворота составляет 360 градусов. Туристы могут воспользоваться биноклями в любую погоду. К основанию приборов прикрепили подножку для детей и взрослых невысокого роста.

«Мы выбрали популярные у туристов и местных жителей локации с красивыми видами. В любое время года вдоль Ангары любят гулять и дети, и взрослые. Смотровые бинокли станут отличным дополнением и украшением городских набережных», — прокомментировала начальник департамента городской среды мэрии города Елена Юрганова.

Напомним, что в 2023 году администрация Иркутска победила в конкурсе Ростуризма, который проходил в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этому вдоль пешеходного маршрута «Зеленая линия» (0+) были оборудованы новые элементы навигации и стереоскопы, в центре города — дополнительные туалетные модули, в офисах информационно-туристской службы — роботы-гиды, а у Московских ворот появились зеркальные фигуры бабра и соболя.

Ранее сообщалось о том, что Нижняя набережная была благоустроена по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Специалисты в 2021 году провели работы на верхнем ярусе. Были заменены ограждения, смонтировано современное освещение, уложена плитка, добавлены новые клумбы, малые архитектурные формы и дополнительное озеленение. Нижний ярус в полтора км обновили в 2022 году. Там заменили тротуарную плитку, обновили облицовку подпорных стен причальной части набережной и наружное освещение, восстановили и покрасили ограждения. Еще специалисты установили скамейки, урны и перголы с качелями. Также появилась дорожка для активных видов спорта.

туризм и отдых