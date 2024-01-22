В аэропорту Перми прокомментировали массовую отмену авиарейсов 22 января

Отмену нескольких авиарейсов 22 января прокомментировали сайту perm.aif.ru в пресс-службе аэропорта Перми.
«Массовых отмен рейсов нет. Рейсы отменила авиакомпания “ЮВТ аэро” на 22 января 2024 года. Продажи билетов на эту дату не было. Подробная информация о причинах — у авиакомпании».
В справочной службе «ЮВТ аэро» perm.aif.ru сообщили, что не комментируют отмену рейсов, но пояснили, что на это могли повлиять погодные условия в Казани и позднее прибытие воздушных судов.
Напомним, ранее стало известно об отмене нескольких авиарейсов в аэропорту Перми. В частности, был отменен рейс до Казани ЮВ-541, рейс до Самары ЮВ-215, до Усинска ЮВ-574 и до Нижнего Новгорода ЮВ-242. Предполагалось, что рейсы были отменены из-за погодных условий.