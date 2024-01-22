В аэропорту Перми прокомментировали массовую отмену авиарейсов 22 января

Напомним, ранее стало известно об отмене нескольких авиарейсов в аэропорту Перми. В частности, был отменен рейс до Казани ЮВ-541, рейс до Самары ЮВ-215, до Усинска ЮВ-574 и до Нижнего Новгорода ЮВ-242. Предполагалось, что рейсы были отменены из-за погодных условий.