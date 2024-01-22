В понедельник, 22 января 2024 года, глава Тольятти Николай Ренц рассказал в тг о том, какие задачи были поставлены главам районов и коммунальным службам в ходе традиционного аппаратного совещания.
— Поручил главам районов взять на особый контроль вывоз твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок, — отметил он. — Вчера обратил внимание, что баки на некоторых площадках переполнены. Рассчитываю, что региональный оператор в кратчайшие сроки исправит ситуацию.
Он подчеркнул, что расчистка снега на внутриквартальных и придомовых территориях также остаётся на контроле.
— По сообщению наших метеорологов, сегодня мы наблюдаем в Тольятти самый высокий уровень снега за последние пять лет, — добавил Николай Ренц.
Он попросил горожан следить за объявлениями и своевременно убирать автотранспорт там, где запланирована работа снегоуборочной техники.