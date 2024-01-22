В Москве завершилось создание единой системы навигации на автовокзалах

«Мы открыли современный автовокзал Красногвардейский. Чтобы пассажирам стало проще добираться до него и ориентироваться на территории, мы сделали обновленную навигацию в общей стилистике московского транспорта в метро и на самом вокзале. Продолжаем делать поездки комфортнее по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.