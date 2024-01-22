МЧС предупреждает о возможном сходе снега с крыш и обрыве ЛЭП в Прикамье

Пермякам советуют не стоять рядом с деревьями, слабо закреплёнными конструкциями, ЛЭП и не парковать транспорт рядом с ними. А при авариях на электросетях рекомендуется обесточить электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.