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МЧС предупреждает о возможном сходе снега с крыш и обрыве ЛЭП в Прикамье

Пермякам советуют быть осторожными.
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Источник: Аргументы и факты

МЧС предупреждает о возможных последствиях неблагоприятных метеорологических явлений (ветра и снегопадов) в Прикамье.

Как сообщают в ведомстве, в регионе возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах, рост числа ДТП, а также сход снега с крыш.

Пермякам советуют не стоять рядом с деревьями, слабо закреплёнными конструкциями, ЛЭП и не парковать транспорт рядом с ними. А при авариях на электросетях рекомендуется обесточить электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.