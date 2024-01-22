МЧС предупреждает о возможном сходе снега с крыш и обрыве ЛЭП в Прикамье

МЧС предупреждает о возможных последствиях неблагоприятных метеорологических явлений (ветра и снегопадов) в Прикамье.
Как сообщают в ведомстве, в регионе возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах, рост числа ДТП, а также сход снега с крыш.
Пермякам советуют не стоять рядом с деревьями, слабо закреплёнными конструкциями, ЛЭП и не парковать транспорт рядом с ними. А при авариях на электросетях рекомендуется обесточить электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.