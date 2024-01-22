Суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей

Согласно данным суда, задолженность певца за 2022 год по налогам и сборам составила 7 972 985 рублей. Уточняется, что король поп-музыки не заплатил налоги в российскую казну, чем и проштрафился перед ФНС. Также в доход бюджета столицы взыскано 24 032 рублей 46 копеек в качестве государственной пошлины. Судебный приказ пока в силу не вступил, а адвокат Киркорова ничего не говорил о возможной апелляции на решение.