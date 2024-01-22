Мощно похолодает в Челябинской области в ближайшие сутки: при прояснении до −30

В ближайшие сутки под влиянием антициклона в Челябинской области сильно похолодает, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, ночью 23 января будет минус 20−25 градусов, при прояснении — до 30, местами небольшой снег. Днем во вторник прогнозируется минус 11−16, облачно с прояснением.
«Ночью и утром будут наблюдаться туманы, изморозь. Ветер северо-западный 3−8 м/с», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.
В Челябинске 23 января ночью будет минус 23−25, днем — минус 12−14, преимущественно без осадков.
Следующей ночью мороз удержится — 22−27, в горах — 15−20 ниже нуля, а днем в среду уже минус 6−11, на юге — 13−18, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый.
В Челябинске 24 января ночью ожидается минус 24−26, днем — минус 10−12 градусов.