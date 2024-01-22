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Из Ростова в Стамбул запустили автобус

Ростовская область, 22 января 2024. DON24.RU. Из Ростова в Турцию запустили прямой автобус. Информацию об этом можно найти на сайте главного автовокзала донской столицы. Отправляться из Ростова рейсовый автобус будет в 09:00. Путь займет 40 часов.
Источник: Don24.ru

Прибывать в Стамбул — в час ночи. Обойдется такая поездка в среднем в 8,5 тыс. рублей с человека.

Пассажиров будут перевозить на автобусе вместимостью 46 человек. На сегодняшний день на рейс 29 января выкуплена большая часть билетов.