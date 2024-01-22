Из Ростова в Стамбул запустили автобус

Прибывать в Стамбул — в час ночи. Обойдется такая поездка в среднем в 8,5 тыс. рублей с человека.
Пассажиров будут перевозить на автобусе вместимостью 46 человек. На сегодняшний день на рейс 29 января выкуплена большая часть билетов.
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Прибывать в Стамбул — в час ночи. Обойдется такая поездка в среднем в 8,5 тыс. рублей с человека.
Пассажиров будут перевозить на автобусе вместимостью 46 человек. На сегодняшний день на рейс 29 января выкуплена большая часть билетов.