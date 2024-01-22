Из Ростова в Стамбул запустили автобус

Ростовская область, 22 января 2024. DON24.RU. Из Ростова в Турцию запустили прямой автобус. Информацию об этом можно найти на сайте главного автовокзала донской столицы. Отправляться из Ростова рейсовый автобус будет в 09:00. Путь займет 40 часов.