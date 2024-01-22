Волки начали охоту на домашних кур в Краснодарском крае

На опубликованных кадрах видно, как хищник подошел вплотную к частному домовладению и напал на домашнюю птицу, гуляющую на улице. Затем, с добычей в зубах, серый разбойник поспешил убежать в поле. Местное население беспокоится за собственную безопасность, а также за своих домашних животных.