Сохранится до конца недели: синоптики объяснили, почему над Новосибирском стоит смог

Синоптики Западно-Сибирского УГМС в беседе с КП-Новосибирск рассказали, почему над городом стоит смог. В первую очередь, в этом виноваты автомобили.