Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Сохранится до конца недели: синоптики объяснили, почему над Новосибирском стоит смог

Синоптики Западно-Сибирского УГМС в беседе с КП-Новосибирск рассказали, почему над городом стоит смог. В первую очередь, в этом виноваты автомобили.
Источник: Комсомольская правда

— Потоки воздушной массы слабые, поэтому не происходит обмена. Возникает застой воздушной массы. Выбросы от предприятий и автотранспорта скапливаются в приземном слое атмосферы. Эта масса концентрируется над городом, — объяснили в гидрометцентре.

Отмечается, что больше всего воздух загрязняют машины. На втором месте — промышленные предприятия.

Сейчас в городе объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в воздухе I степени опасности. Предварительно, смог простоит над Новосибирском до конца текущей недели.

экология