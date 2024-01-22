Сохранится до конца недели: синоптики объяснили, почему над Новосибирском стоит смог

— Потоки воздушной массы слабые, поэтому не происходит обмена. Возникает застой воздушной массы. Выбросы от предприятий и автотранспорта скапливаются в приземном слое атмосферы. Эта масса концентрируется над городом, — объяснили в гидрометцентре.
Отмечается, что больше всего воздух загрязняют машины. На втором месте — промышленные предприятия.
Сейчас в городе объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в воздухе I степени опасности. Предварительно, смог простоит над Новосибирском до конца текущей недели.