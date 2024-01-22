Почему этой зимой в зоопарке Екатеринбурга никак не могли уснуть медведи

«Погода этой зимой тяжелая, медведи три раза впадали в спячку. К нам приехали гости, провожу экскурсию и говорю, что тут у нас мишки, но они спят. Гляжу, а они ходят по вольеру, хотя их качает. Спят на ходу. Сейчас их наконец-то основательно припорошило снегом, и они заснули», — рассказала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.