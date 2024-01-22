Почему этой зимой в зоопарке Екатеринбурга никак не могли уснуть медведи

«Погода этой зимой тяжелая, медведи три раза впадали в спячку. К нам приехали гости, провожу экскурсию и говорю, что тут у нас мишки, но они спят. Гляжу, а они ходят по вольеру, хотя их качает. Спят на ходу. Сейчас их наконец-то основательно припорошило снегом, и они заснули», — рассказала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.
Руководитель зоопарка отметила, что погодные условия этой зимой крайне сложны для содержания животных. Виноваты морозы и обильные снегопады.
«В нашем зоопарке работают героические люди. Во время снегопадов они приходили раньше дворников и помогали расчищать территорию, потому что животных нужно было вовремя накормить. Процесс это непростой — килограммы и литры корма».
Напомним, что в декабре 2023 года Екатеринбург накрыли рекордные снегопады. По данным мэрии, был обновлен двадцатилетний рекорд по уровню снежного покрова. Так, только за одну ночь с 26 на 27 декабря осадков выпало более 20 миллиметров водного столба.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге побит двадцатилетний рекорд по выпадению снега: такого не было с 2002 года.