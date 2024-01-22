Новая волна короновируса: в Омске катастрофически растёт заболеваемость COVID-19

В Управлении Роспотребнадзора опубликовали данные по заболеваемости омичей коронавирусом за неделю с 15 по 21 января. По данным ведомства, заболевших стало на 12,9% больше, чем на предыдущей неделе.
В Омске за семь дней зарегистрировано 259 случаев COVID-19, что составляет 80,2% от всех случаев заболеваний. Болеют преимущественно взрослые, старше 18 лет. Чаще всего болезнь протекает в виде ОРВИ.
Омичам рекомендуют как можно реже посещать места массового скопления людей, использовать маски, как можно чаще мыть руки и регулярно проветривать помещения.