Кузбасские парашютисты стали лучшими в ОАЭ по полётам в аэротрубе

Как сообщает правительство Кузбасса, в первом туре гибридных международных соревнований по парашютному спорту 1st International Skydiving 16-way Double-Event победу одержала российская команда, в которых 18 из 19 спортсменов из Кузбасса. Россияне соревновались с беларусами, казахами, американцами и арабами.
«Спортсмены из Кузбасса еще раз показали высокий уровень подготовки, продемонстрировали отличные результаты. У нас в регионе развивается парашютный спорт, этому направлению мы уделяем большое внимание. В Кемерове возвели спорткомплекс “Кузбасс-Арена”, где установлена аэродинамическая труба и открыта база для подготовки сборной России по парашютным видам спорта. Это позволяет тренироваться и проводить турниры на самом высоком уровне», — говорит Сергей Цивилев.
Россию представляют опытные кузбасские парашютисты, выступавшие за страну на чемпионатах и кубках мира и Европы, а также юные спортсмены, которые выступают за Кузбасс в парашютно-горнолыжном двоеборье. В их числе — капитан кузбасской молодёжной команды «Параски» Василиса Мудрая, тренер по групповой акробатике сборной команды Кузбасса Александр Давыдов и Евгений Стащенко. Капитан команды — уроженец Мариинска Андрей Барабаш. Конкурс продлится до 28 января и во втором этапе включит прыжки с парашютом.