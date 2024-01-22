Кузбасские парашютисты стали лучшими в ОАЭ по полётам в аэротрубе

«Спортсмены из Кузбасса еще раз показали высокий уровень подготовки, продемонстрировали отличные результаты. У нас в регионе развивается парашютный спорт, этому направлению мы уделяем большое внимание. В Кемерове возвели спорткомплекс “Кузбасс-Арена”, где установлена аэродинамическая труба и открыта база для подготовки сборной России по парашютным видам спорта. Это позволяет тренироваться и проводить турниры на самом высоком уровне», — говорит Сергей Цивилев.