Жители Омска просят Хоценко привести в порядок опасную дорогу

ОМСК, 22 января, ФедералПресс. Жители Омска пожаловались на дорогу, которая соединяет поселок Загородный и село Андреевка. По их словам, трасса находится в опасном состоянии и не чистится от снега. Об этом сообщается в паблике «Омск онлайн» соцсети «ВКонтакте».