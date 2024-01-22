Жители Омска просят Хоценко привести в порядок опасную дорогу

«Это уже крик души, примите меры, пожалуйста. Ну сколько мы можем рисковать своими жизнями и жизнями наших детей? Участок никто толком не чистит, машины улетают в кювет, на дороге колея, гололед, страдают люди», — возмутился автор поста.
По словам местных жителей, виной всему снег и гололед, которые становятся причиной множества аварий на дороге, информирует «Город55». Однако в городской администрации заверили, что ситуация находится на контроле и дорога чистится регулярно.
«В минувшие сутки проводилась противогололедная обработка дороги. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения», — отметили в мэрии.