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Жители Омска просят Хоценко привести в порядок опасную дорогу

ОМСК, 22 января, ФедералПресс. Жители Омска пожаловались на дорогу, которая соединяет поселок Загородный и село Андреевка. По их словам, трасса находится в опасном состоянии и не чистится от снега. Об этом сообщается в паблике «Омск онлайн» соцсети «ВКонтакте».
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Это уже крик души, примите меры, пожалуйста. Ну сколько мы можем рисковать своими жизнями и жизнями наших детей? Участок никто толком не чистит, машины улетают в кювет, на дороге колея, гололед, страдают люди», — возмутился автор поста.

По словам местных жителей, виной всему снег и гололед, которые становятся причиной множества аварий на дороге, информирует «Город55». Однако в городской администрации заверили, что ситуация находится на контроле и дорога чистится регулярно.

«В минувшие сутки проводилась противогололедная обработка дороги. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения», — отметили в мэрии.