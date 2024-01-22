Аллахвердиева: арт-объект «Пермские ворота» невозможно перенести

Арт-объект художника Николая Полисского «Пермские ворота» невозможно перенести, сообщила директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева интернет-газете ТЕКСТ.
Речь идёт о деревянном объекте, установленном во время так называемой пермской культурной революции на площади Гайдара, недалеко от Перми II.
По мнению Наили Аллахвердиевой, перенос арт-объекта невозможен по нескольким причинам. Во-первых, место его расположения продумывалось изначально: «Пермские ворота» установили там, где они просматриваются с разных видовых точек. Во-вторых, объект признан аварийным.
Вопрос с судьбой арт-объекта обсуждается давно. Особенно остро он встал в конце 2023 года, когда стало ясно, что его придётся демонтировать из-за строительства транспортной развязки для третьего моста через Каму. В качестве одного из вариантов спасения объекта предлагали его перенос в другую точку города. Однако Наиля Аллахвердиева говорит, что это будет бессмысленным и ненужным действием.
«Потому что с переносом повторится очень грустная история. Но “Пермские ворота” как образ, концепт обязательно должен остаться в городе, это один из мощнейших маркетинговых объектов территории», — цитирует интернет-газета ТЕКСТ Наилю Аллахвердиеву.
Директор PERMM предлагает задуматься и обсудить варианты возможной судьбы арт-объекта «Пермские ворота» и прощания с ним. Наиля Аллахвердиева задаётся вопросами: возможна ли переработка брёвен, хотят ли пермяки получить сувениры из этого материала
Арт-объект «Пермские ворота», установленный в столице Пермского края в 2011 году, жители и гости города восприняли неоднозначно. Деревянная работа в форме буквы «П» была создана Николаем Полисским. Часть пермяков и критиков выступили за его существование, часть — раскритиковали работу Полисского, ругая власти за растрату денег. Некоторые назвали арт-объект табуреткой и даже предлагали сжечь.