Аллахвердиева: арт-объект «Пермские ворота» невозможно перенести

Вопрос с судьбой арт-объекта обсуждается давно. Особенно остро он встал в конце 2023 года, когда стало ясно, что его придётся демонтировать из-за строительства транспортной развязки для третьего моста через Каму. В качестве одного из вариантов спасения объекта предлагали его перенос в другую точку города. Однако Наиля Аллахвердиева говорит, что это будет бессмысленным и ненужным действием.