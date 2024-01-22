В Башкирии отец с сыном попали в «снежный плен»

Сотрудники службы эвакуировали отца с сыном из автомобиля в Кумертау. Им пришлось бросить машину в снегу около деревни.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что Радий Хабиров поручил держать на контроле ситуацию с уборкой снега и отоплением.
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Сотрудники службы эвакуировали отца с сыном из автомобиля в Кумертау. Им пришлось бросить машину в снегу около деревни.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что Радий Хабиров поручил держать на контроле ситуацию с уборкой снега и отоплением.