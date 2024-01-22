В Башкирии отец с сыном попали в «снежный плен»

В Башкирии 21 января спасатели госкомитета РБ по ЧС (Кумертау) выезжали на оказание помощи в деревню Канчура Куюргазинского района. По данным ведомства, в снегу застрял автомобиль «ВАЗ». В машине находились мужчины, 1970 и 1994 года рождения, которые не могли выехать из снежных масс.