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В Башкирии отец с сыном попали в «снежный плен»

В Башкирии 21 января спасатели госкомитета РБ по ЧС (Кумертау) выезжали на оказание помощи в деревню Канчура Куюргазинского района. По данным ведомства, в снегу застрял автомобиль «ВАЗ». В машине находились мужчины, 1970 и 1994 года рождения, которые не могли выехать из снежных масс.
Источник: Башинформ

Сотрудники службы эвакуировали отца с сыном из автомобиля в Кумертау. Им пришлось бросить машину в снегу около деревни.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Радий Хабиров поручил держать на контроле ситуацию с уборкой снега и отоплением.