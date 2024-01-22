Суровый страус из челябинского зоопарка показал эпатажный танец

Зрелище кажется необычным, ведь зимние пейзажи и страусиная мордочка в нашем сознании не очень-то и сочетаются. Вот только Моисея это волнует мало. Он с удовольствием топчет тропинки, спеша навстречу сотрудницам зоопарка, и всячески хорохорится. Из всего этого получается по-африкански согревающий танец.
— Уже и танцы! Зиме, видать, конец, — прокомментировала выступление подписчица Ирина Харина.
Страусы в наших широтах могут позволить себе зимние прогулки, только если температура воздуха не ниже −10 градусов и нет сильного ветра и осадков. Так что радостное настроение Моисея понять совсем несложно.
Напомним, зима в Челябинске в этом году выдалась суровой. Так что не каждый питомец челябинского зоопарка может обойтись без уютного жилища. Любимцы публики, альпака — тоже из их числа. Челябинцы часто видели их на прогулке среди сугробов. Теперь горожанам показали, как звёзды зоопарка проводят время в своей тёплой избушке.