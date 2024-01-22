Суровый страус из челябинского зоопарка показал эпатажный танец

Напомним, зима в Челябинске в этом году выдалась суровой. Так что не каждый питомец челябинского зоопарка может обойтись без уютного жилища. Любимцы публики, альпака — тоже из их числа. Челябинцы часто видели их на прогулке среди сугробов. Теперь горожанам показали, как звёзды зоопарка проводят время в своей тёплой избушке.