Воронежцам назвали правила единой выплаты на детей в 2024 году

Однако есть и другие условия, которым надо соответствовать. И у ребенка, и у родителей должно быть российское гражданство, возраст несовершеннолетнего члена семьи должен быть не более 17 лет. В то же время на выплату могут рассчитывать и беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки.