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Воронежцам назвали правила единой выплаты на детей в 2024 году

Ее назначают, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум.

Жителям Воронежской области назвали критерии, по которым можно получить единую выплату на детей. Ее начисляют семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Напомним, средняя его величина в 2024 году — 13 271 рублей, для трудоспособного населения — 14 465 ₽, для пенсионеров — 11 745 ₽, для детей — 12 873 ₽

Однако есть и другие условия, которым надо соответствовать. И у ребенка, и у родителей должно быть российское гражданство, возраст несовершеннолетнего члена семьи должен быть не более 17 лет. В то же время на выплату могут рассчитывать и беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки.

Выплату могут получить семьи, у которых есть только одна квартира, дом, дача, автомобиль, мотоцикл, гараж, земельный участок не более 0,25 га, нежилое помещение, одна единица сельскохозяйственной техники, катер не старше пяти лет, а также сбережения, годовой доход, от процентов по которым не превышает прожиточный минимум на душу населения.

Для расчета нуждаемости нужно предоставить сведения о доходах за год, предшествующий месяцу обращения за пособием.

Размер пособия составляет 50%, 75% или 100%. Он зависит от того, будет ли с учетом выплаты среднедушевой доход семьи превышать прожиточный минимум.

Подробнее об условиях получения единой выплаты говорится в информационных карточках Госдумы.

Обращаться для начисления выплаты нужно через портал «Госуслуги» или лично в центры обслуживания клиентов Социального фонда или МФЦ. Чаще всего достаточно электронного заявления. Все необходимые сведения (например, о доходах) Социальный фонд запрашивает по межведомственным каналам.

В редких случаях может возникнуть необходимость личного посещения Социального фонда, чтобы прояснить особенности ситуации, в которой оказалась семья. Для подачи заявления потребуется подтвержденная учетная запись «Госуслуг».

Заявление принимают от:

1. одного из родителей (в том числе усыновителей, опекунов или попечителей);

2. беременных женщин, вставших на учет в медицинском учреждении на сроке беременности до 12 недель.

Назначают пособие в течение десяти дней после поступления заявления. Иногда требуется больше времени. Это связано с подтверждением сведений, доступа к которым у Социального фонда нет. Дольше 30 дней заявление рассматривать не могут.

При положительном ответе первая выплата поступит в течение пяти дней. Затем деньги будут приходить:

на банковскую карту — ежемесячно с 1 по 25 число следующего месяца;

на почту — до 25 числа каждого месяца.

Госдума