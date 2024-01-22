Воронежцам назвали правила единой выплаты на детей в 2024 году

Жителям Воронежской области назвали критерии, по которым можно получить единую выплату на детей. Ее начисляют семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Напомним, средняя его величина в 2024 году — 13 271 рублей, для трудоспособного населения — 14 465 ₽, для пенсионеров — 11 745 ₽, для детей — 12 873 ₽
Однако есть и другие условия, которым надо соответствовать. И у ребенка, и у родителей должно быть российское гражданство, возраст несовершеннолетнего члена семьи должен быть не более 17 лет. В то же время на выплату могут рассчитывать и беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки.
Выплату могут получить семьи, у которых есть только одна квартира, дом, дача, автомобиль, мотоцикл, гараж, земельный участок не более 0,25 га, нежилое помещение, одна единица сельскохозяйственной техники, катер не старше пяти лет, а также сбережения, годовой доход, от процентов по которым не превышает прожиточный минимум на душу населения.
Для расчета нуждаемости нужно предоставить сведения о доходах за год, предшествующий месяцу обращения за пособием.
Размер пособия составляет 50%, 75% или 100%. Он зависит от того, будет ли с учетом выплаты среднедушевой доход семьи превышать прожиточный минимум.
Обращаться для начисления выплаты нужно через портал «Госуслуги» или лично в центры обслуживания клиентов Социального фонда или МФЦ. Чаще всего достаточно электронного заявления. Все необходимые сведения (например, о доходах) Социальный фонд запрашивает по межведомственным каналам.
В редких случаях может возникнуть необходимость личного посещения Социального фонда, чтобы прояснить особенности ситуации, в которой оказалась семья. Для подачи заявления потребуется подтвержденная учетная запись «Госуслуг».
Заявление принимают от:
1. одного из родителей (в том числе усыновителей, опекунов или попечителей);
2. беременных женщин, вставших на учет в медицинском учреждении на сроке беременности до 12 недель.
Назначают пособие в течение десяти дней после поступления заявления. Иногда требуется больше времени. Это связано с подтверждением сведений, доступа к которым у Социального фонда нет. Дольше 30 дней заявление рассматривать не могут.
При положительном ответе первая выплата поступит в течение пяти дней. Затем деньги будут приходить:
на банковскую карту — ежемесячно с 1 по 25 число следующего месяца;
на почту — до 25 числа каждого месяца.