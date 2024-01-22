В Кемерове 30 млн рублей выделили на обслуживание уличных фонарей

По данным городской мэрии, в Кемерове выделили 30 млн рублей на обслуживание уличных фонарей. Уже подготовили документацию для объявления закупок.
«В течение года на автомобильных дорогах и территориях общего пользования специалисты будут поддерживать сеть уличного освещения в рабочем состоянии: менять лампы и светильники, выходящие из строя, устранять дефекты на опорах, очищать их от объявлений и загрязнения, проводить обрезку деревьев, располагающихся рядом с контактной сетью», — объясняют задачи будущего подрядчика сотрудники администрации.
Они добавляют, что общая протяженность сетей городского освещения составляет более 600 километров. Также мы писали, что в городе ещё протянут линию освещения 3 км на Кузнецком проспекте.