В Кемерове 30 млн рублей выделили на обслуживание уличных фонарей

«В течение года на автомобильных дорогах и территориях общего пользования специалисты будут поддерживать сеть уличного освещения в рабочем состоянии: менять лампы и светильники, выходящие из строя, устранять дефекты на опорах, очищать их от объявлений и загрязнения, проводить обрезку деревьев, располагающихся рядом с контактной сетью», — объясняют задачи будущего подрядчика сотрудники администрации.