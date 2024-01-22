Опубликована схема движения по Борскому мосту на время ремонта

В марте 2024 года старый Борский мост закроют на капитальный ремонт. Но схема движения транспорта по переправе во время работ, уже известна. Ее приводит ИА «В городе N» со ссылкой на Главное управление автомобильных дорог в Нижегородской области (ГУАД).
На новом мосту нанесут временную разметку — будет три полосы, одна из которых реверсивная. Также планируется установить П-образные опоры для светофоров.
При подготовке к ремонту транспорт в направлении Нижнего Новгорода будет идти по одной полосе Первого борского моста и по одной — второго. На выезд из города машины пойдут по двум полосам (в том числе реверсивной) Второго борского моста.
А в третьей декаде марта Первый мост планируется закрыть на ремонт, на время работ, которые могут занять восемь месяцев, на втором мосту ограничат скорость до 40 км/ч и запустят реверсивную полосу.
Не исключено, что будет открыт проезд по отремонтированной половине Первого борского моста при сохранении трехполосного движения по Второму.
Напомним, в 2022 году на Старом Борском мосту было выявлено 17 дефектов. Сооружение решили капитально отремонтировать. Общая стоимость работ составит 2,419 млрд рублей.